19:34, 21 апреля 2026

Российским туристам назвали альтернативы «мейнстримным» курортам Таиланда

«360»: Альтернатива мейнстримному Пхукету — остров Хонг
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: monticello / Shutterstock / Fotodom

Российским туристам назвали альтернативы «мейнстримным» и наскучившим курортам Таиланда — наподобие острова Пхукет. Об этом сообщает телеканал «360».

Уточняется, что российские путешественники уже хорошо изучили популярные туристические места Таиланда, поэтому теперь хотят открыть для себя новые грани этой страны Азии. К примеру, в провинции Прачуапкхирикхан есть национальный парк Кхао Сам Рой Йот. Там можно посетить пещеру Прайя Накхон (Хуа Хин), куда любили ездить местные короли.

В провинции Краби туристов может заинтересовать необитаемый остров Хонг, а в Чиангмае — скрытый храм Ват Пха Лат, расположенный в джунглях.

Ранее отдых во Вьетнаме описали словами «по цене как Анапа или Геленджик». Россияне не рекомендуют ехать на море в Нячанг, так как курорт притягивает много соотечественников из-за чартерных рейсов.

