11:15, 21 апреля 2026

Сексуальный маньяк из российского города оказался опасным рецидивистом и попал на видео

СК раскрыл серию изнасилований в Перми в 2014-2015 годах, задержан рецидивист
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Перми раскрыли серию изнасилований, совершенных в 2014-2015 годах — к ним оказался причастен опасный рецидивист, он задержан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с задержанным.

На кадрах виден мужчина, сидящий перед следователем.

Жителю Перми 1975 года рождения предъявлено обвинение в совершении трех изнасилований и разбойном нападении с применением оружия. По данным СК, в октябре 2014 года в Мотовилихинском районе Перми насильник с ножом потребовал у женщины деньги, но у нее не оказалось наличных, и тогда он надругался над ней.

В январе 2015 года в Индустриальном районе Перми маньяк отследил несовершеннолетнюю, проник за ней в квартиру и совершил сексуальное насилие. Еще один преступный эпизод с женщиной произошел через полгода на территории Егошихинского кладбища. В СК не исключают, что задержанный причастен еще к ряду аналогичных преступлений.

Ранее он дважды был судим за расправы. Его заключили под стражу. Пострадавшие, узнавшие его, могут обратиться в СК.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области арестовали молодого человека за изнасилование.

