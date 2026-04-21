Сотрудница оборонного предприятия в России попалась на госизмене

В Перми экс-сотрудница оборонного завода получила 12,5 года колонии за госизмену

В Перми бывшей сотруднице оборонного предприятия утвердили приговор по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Пермскому краю.

Как установил суд, женщина сама установила контакт с иностранными спецслужбами и передавала им сведения о заводе. Ее осудили на 12,5 года колонии. Защита осужденной пыталась обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Ранее в центре Санкт-Петербурга молодой человек попытался разнять драку и сам стал жертвой нападения. В него попали из ракетницы, напечатанной на 3D-принтере.