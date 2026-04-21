Стало известно о попытке ВСУ атаковать предприятие в российском регионе

Губернатор Федорищев: ВСУ пытались атаковать предприятие в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать промышленное предприятие в регионе. Об этом он написал в Мах.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы», — сообщил он.

Ранее ВСУ предприняли попытку нанести массированный удар по Новочеркасску в Ростовской области. Известно, что в одном из районов города начался пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника.