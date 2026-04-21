Над российским городом раздались десятки взрывов

Shot: ВСУ пытаются нанести массированный удар по Новочеркасску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести массированный удар по Новочеркасску в Ростовской области. Над городом раздались десятки взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.

«Массированная атака на город идет последние пару часов. Очевидцы сообщают о десятках взрывов, стрельбе и ярких вспышках в небе», — говорится в сообщении. Уточняется, что в одном из районов города начался пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что два человека пострадали в результате ударов ВСУ.