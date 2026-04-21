Ставки по вкладам в России упали

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 13,39 % в апреле

Во второй декаде апреля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объемам капитализации российских банках продолжила падение. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

В середине второго весеннего месяца показатель сократился до 13,39 процента. Для сравнения, в первой декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в рублях составляла 13,43 процента годовых, а в конце марта — 13,56 процента.

Таким образом, за первые три недели апреля средняя доходность по такого рода продуктам в крупнейших российских банках снизилась на 0,17 процентного пункта (п.п.).

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам демонстрирует примерно ту же динамику, что и ключевая. По итогам мартовского заседания совет директоров ЦБ понизил последнюю на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Эксперты полагают, что курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятора продолжится в апреле.

Доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко среди возможных вариантов назвал снижение ключевой ставки на 0,5 или на 1 п.п. Вслед за этим, полагает он, снизятся ставки по основным видам вкладов.