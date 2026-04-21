Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:12, 21 апреля 2026Экономика

Ставки по вкладам в России упали

ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях упала до 13,39 % в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во второй декаде апреля средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших по объемам капитализации российских банках продолжила падение. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

В середине второго весеннего месяца показатель сократился до 13,39 процента. Для сравнения, в первой декаде апреля средняя максимальная ставка по вкладам в рублях составляла 13,43 процента годовых, а в конце марта — 13,56 процента.

Таким образом, за первые три недели апреля средняя доходность по такого рода продуктам в крупнейших российских банках снизилась на 0,17 процентного пункта (п.п.).

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам демонстрирует примерно ту же динамику, что и ключевая. По итогам мартовского заседания совет директоров ЦБ понизил последнюю на 50 базисных пунктов — с 15,5 до 15 процентов годовых. Эксперты полагают, что курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятора продолжится в апреле.

Доцент Финуниверситета при правительстве России Петр Щербаченко среди возможных вариантов назвал снижение ключевой ставки на 0,5 или на 1 п.п. Вслед за этим, полагает он, снизятся ставки по основным видам вкладов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok