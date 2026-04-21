Трамп пообещал по-другому обыграть импортные пошлины

Трамп: Мы обыграем пошлины по-другому и соберем еще больше денег

Президент США Дональд Трамп после признания импортных тарифов незаконными пообещал по-другому обыграть этот торговый инструмент. Об этом сообщает ТАСС.

20 февраля Верховный суд США признал импортные пошлины, которые ввел Трамп, превышением полномочий. После этого президент ввел тарифы на импорт из всех стран в 10 процентов, а вскоре повысил их до 15 процентов.

По словам американского лидера, Белый дом найдет способ обойти решение суда.

«Знаете, у нас была небольшая проблема с Верховным судом. Они сказали, что я могу вводить пошлины, но я должен делать это по-другому. И из-за того, что они сделали, мы должны вернуть 160 миллиардов долларов. Все, что им нужно было сделать, это добавить одно предложение, всего одно предложение, что не нужно ничего возвращать из собранного до сих пор», — пояснил он.

Трамп заверил, что его администрация добьется тех же, даже больших цифр, но другим способом. «Верховный суд не захотел спасать нашу страну одним предложением. Мы возвращаем большую часть этих денег людям, которые ненавидят нашу страну. Так что я недоволен Верховным судом», — констатировал он.

В марте Трамп заявил, что все страны хотят сохранить действующие торговые соглашения с США, но их условия могут быть ужесточены. На встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем американский лидер подчеркнул, что Вашингтон намерен несколько скорректировать тарифы в сторону повышения.

По прогнозам директора инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака, Трамп продолжит вводить импортные пошлины независимо от решений Верховного суда. У главы Белого дома достаточно возможностей для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми тарифами.