20:04, 21 апреля 2026

Учитель физкультуры усыновил 276 детей

В Китае учитель физкультуры усыновил 276 детей и приучил их к спорту
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: SynthEx / Shutterstock / Fotodom

52-летний учитель физкультуры Бай Цзянь прославился как «Суперпапа Китая», усыновив 276 детей. Его историю рассказывает South China Morning Post.

Первого ребенка Цзянь приютил в 1995 году. Тогда его только устроили работать в школу, и он обратил внимание на одного ученика. Мальчик часто прогуливал уроки и воровал еду у одноклассников. Вскоре мужчина узнал, что родители бросили его, и предложил ему жить с ним.

С того момента учитель стал помогать все большему количеству сирот. Ради них он брал подработки, занимал деньги и просил помощи у матери и сестер. Всех приемных детей он приучил к спорту. Цзянь будит их каждый день в 4:30 и ведет на пробежку. Какой бы ни была погода, они ежедневно преодолевают более 12 километров.

Материалы по теме:
Постучись в мою дверь. Как бездомный мужчина напросился в гости к супругам на Рождество и остался у них на 45 лет?
Постучись в мою дверь.Как бездомный мужчина напросился в гости к супругам на Рождество и остался у них на 45 лет?
7 января 2026
«Это был постыдный секрет» Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
«Это был постыдный секрет»Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
23 мая 2019
Тайный наследник. Испанский король спрятал незаконного ребенка среди бедняков. Тот вырос, узнал правду и потребовал трон
Тайный наследник.Испанский король спрятал незаконного ребенка среди бедняков. Тот вырос, узнал правду и потребовал трон
28 августа 2021

Цзянь уверен, что спорт — выход для детей, у которых есть проблемы с деньгами и образованием. Он сам смог поступить в колледж только благодаря успехам в беге. «Спорт — это честно. Что посеешь, то и пожнешь», — учит детей он.

Многие воспитанники мужчины стали профессиональными спортсменами. Также среди них есть преподаватели университетов и государственные служащие. Некоторые сделали карьеру в вооруженных силах.

В 46 лет Цзянь наконец женился. До этого все девушки уходили от него, поскольку не могли смириться с его благотворительной деятельностью. В 2020 году у мужчины родился сын. «Я совсем не чувствую усталости. Я люблю детей и спорт. Я делаю то, что люблю, каждый день», — признался он.

Ранее сообщалось, что в Китае бывшая возлюбленная известного в игровой индустрии бизнесмена Сюй Бо отказалась отдавать ему долг из-за его 300 детей. Известно, что Бо выступает за полигамные отношения и призывает женщин рожать как можно больше.

