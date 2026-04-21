В Китае учитель физкультуры усыновил 276 детей и приучил их к спорту

52-летний учитель физкультуры Бай Цзянь прославился как «Суперпапа Китая», усыновив 276 детей. Его историю рассказывает South China Morning Post.

Первого ребенка Цзянь приютил в 1995 году. Тогда его только устроили работать в школу, и он обратил внимание на одного ученика. Мальчик часто прогуливал уроки и воровал еду у одноклассников. Вскоре мужчина узнал, что родители бросили его, и предложил ему жить с ним.

С того момента учитель стал помогать все большему количеству сирот. Ради них он брал подработки, занимал деньги и просил помощи у матери и сестер. Всех приемных детей он приучил к спорту. Цзянь будит их каждый день в 4:30 и ведет на пробежку. Какой бы ни была погода, они ежедневно преодолевают более 12 километров.

Цзянь уверен, что спорт — выход для детей, у которых есть проблемы с деньгами и образованием. Он сам смог поступить в колледж только благодаря успехам в беге. «Спорт — это честно. Что посеешь, то и пожнешь», — учит детей он.

Многие воспитанники мужчины стали профессиональными спортсменами. Также среди них есть преподаватели университетов и государственные служащие. Некоторые сделали карьеру в вооруженных силах.

В 46 лет Цзянь наконец женился. До этого все девушки уходили от него, поскольку не могли смириться с его благотворительной деятельностью. В 2020 году у мужчины родился сын. «Я совсем не чувствую усталости. Я люблю детей и спорт. Я делаю то, что люблю, каждый день», — признался он.

