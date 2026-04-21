21:05, 21 апреля 2026Мир

В Финляндии обратились с призывом к Зеленскому

Финский политик Мема призвал Зеленского начать переговоры с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пойти на переговоры с Россией, пока дело не дошло до серьезной эскалации. Об этом на своей странице в соцсети Х написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, любой здравомыслящий политик уже давно бы осознал, что военного решения украинского конфликта быть не может.

«Зеленский должен вести переговоры с Россией, чтобы положить конец этому конфликту. Вскоре мы станем свидетелями серьезной эскалации, если Европа не изменит свою позицию», — предупредил он.

Прежде Мема заявил, что позиция Евросоюза по Украине говорит о психическом безумии ее лидеров, а его участие в конфликте на Украине становится более опасным. Финский политик подчеркнул, что США переключили внимание на Иран, оставив Украину без поддержки.

