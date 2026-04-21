Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса

Российская группировка «Центр» завершает зачистку населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны в Telegram.

Он добавил, что полностью взяты под контроль Гришино и Павловка, продолжаются бои за Белицкое. На фоне этого бойцы российской группировки продвигаются в направлении города Доброполье.

Кроме того, часть сил «Центра» продолжает работу над созданием зоны безопасности в Днепропетровской области. «Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой, где более 75 процентов территории взято под наш контроль», — приводит ведомство слова Герасимова.

Начальник Генштаба подчеркнул, что в течение марта-апреля ВС РФ заняли 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.

Герасимов также сообщил, что в марте и феврале 2026 года ВСУ предприняли масштабную попытку остановить продвижение армии России в зоне СВО, проведя 170 контратак. Однако украинские войска потерпели провал и начали вести инфокампанию о возврате сотен квадратных километров утраченной ранее территории, чтобы скрыть неудачу.