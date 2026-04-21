12:42, 21 апреля 2026Россия

В Генштабе рассказали о зачистке населенного пункта на северо-западе Донбасса

Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская группировка «Центр» завершает зачистку населенного пункта Новый Донбасс на северо-западе Донецкой Народной Республики (ДНР) от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны в Telegram.

Он добавил, что полностью взяты под контроль Гришино и Павловка, продолжаются бои за Белицкое. На фоне этого бойцы российской группировки продвигаются в направлении города Доброполье.

Кроме того, часть сил «Центра» продолжает работу над созданием зоны безопасности в Днепропетровской области. «Ведутся боевые действия по овладению Новопавловкой, где более 75 процентов территории взято под наш контроль», — приводит ведомство слова Герасимова.

Начальник Генштаба подчеркнул, что в течение марта-апреля ВС РФ заняли 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.

Герасимов также сообщил, что в марте и феврале 2026 года ВСУ предприняли масштабную попытку остановить продвижение армии России в зоне СВО, проведя 170 контратак. Однако украинские войска потерпели провал и начали вести инфокампанию о возврате сотен квадратных километров утраченной ранее территории, чтобы скрыть неудачу.

    Последние новости

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

    Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

    Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Все новости
