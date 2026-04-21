В Воронеже барсука спасли из затопленного подвала

Воронежские волонтеры спасли дикого барсука из подвала, затопленного водой

Волонтеры в Воронеже спасли перепуганного барсука из подвала, залитого водой. Об этом сообщает сообщество «ВКонтакте» «Куньи | Помощь».

Специалисты по отлову прибыли по адресу в центре города после звонка месной жительницы, которая сообщила, что дикий зверь забрался в подвал жилого многоквартирного дома. Когда волонтеры спустились в помещение, оказалось, что оно затоплено — вода стояла на уровне примерно 30 сантиметров. При этом в подвале не было света. Зверь забился на небольшой бетонный островок на возвышении около труб.

Несмотря на испуг животного, волонтерам удалось окружить его и направить в клетку с лакомством. «Барсук, конечно, был не рад нашему визиту. Он убегал при нашем приближении, шел по воде со скоростью торпедного катера. [...] Но мы справились. Барсук попался в клетку, сказал нам на барсучьем языке очень обидные слова и притих», — описали воронежские волонтеры необычный опыт.

После осмотра выяснилось, что спасенный зверь не пострадал и не истощен — его вывезли в лес и выпустили на волю в районе старого барсучьего городка. «Горожанам следует избегать прямого контакта с дикими животными и незамедлительно обращаться к специалистам, как это сделала девушка, сообщившая о барсуке», — подчеркнули в «Куньи | Помощь».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области спасли медведя Степана, за которого переживали тысячи россиян.