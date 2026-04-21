ВС России разрезали группировку ВСУ в ключевом городе Донбасса

ТАСС: ВС России разрезали группировку ВСУ на юге Константиновки

Российские войска в ходе успешных боевых действий на юге Константиновки, ключевой для украинской обороны в Донбассе, разрезали группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источники в силовых органах сообщает ТАСС.

«Российские подразделения вклинились в оборону ВСУ на юге Константиновки и разрезали силы противника», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что командование ВСУ использует в обороне тактику насыщения фронта большим числом беспилотников.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска контролируют более 60 процентов города Константиновка. Кроме того, он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.