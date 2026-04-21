Аналитик Берлетик: Запад преувеличивает возможности передаваемого Киеву оружия

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире своего Youtube-канала уличил Запад в преувеличении возможностей передаваемого Киеву оружия.

«Постоянно поступают заявления о новом "чудо-оружии", переданном Украине или разработанном ею. И причина, по которой Запад раздувает шумиху вокруг этого, заключается не в том, что оно действительно изменит весь ход СВО», — отметил эксперт.

По его словам, таким образом Запад внушает украинцам ложные надежды, чтобы они продолжали вовлекаться в конфликт, а союзники Киева продолжали с одобрения общественности вкладывать деньги в противостояние с Россией.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что позиции Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Донбассе рухнут после боев за Краматорск и Славянск.