Запад уличили в преувеличении возможностей передаваемого Киеву оружия

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 21 апреля 2026

Аналитик Берлетик: Запад преувеличивает возможности передаваемого Киеву оружия
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире своего Youtube-канала уличил Запад в преувеличении возможностей передаваемого Киеву оружия.

«Постоянно поступают заявления о новом "чудо-оружии", переданном Украине или разработанном ею. И причина, по которой Запад раздувает шумиху вокруг этого, заключается не в том, что оно действительно изменит весь ход СВО», — отметил эксперт.

По его словам, таким образом Запад внушает украинцам ложные надежды, чтобы они продолжали вовлекаться в конфликт, а союзники Киева продолжали с одобрения общественности вкладывать деньги в противостояние с Россией.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что позиции Вооруженных силы Украины (ВСУ) в Донбассе рухнут после боев за Краматорск и Славянск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok