Бывший СССР
17:56, 21 апреля 2026

Зеленский: Уменьшение санкций против Москвы вызвало рост российских амбиций
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Уменьшение санкционного давления привело «к росту российских амбиций». На это пожаловался президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уменьшение санкционного и политического давления от наших партнеров (...) сказалось частичным ростом российских военных амбиций», — написал украинский лидер.

Киев, по его словам, планирует отвечать при помощи дальнобойных ударов и наращивания применения БПЛА на передовой.

Ранее Зеленский заявил, что Европейский союз (ЕС) должен быть честен с Украиной и не предлагать ей облегченный вариант вступления в сообщество.

