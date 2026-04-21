06:33, 21 апреля 2026

Зеленского осудили за неправильный подход к Мадьяру

Мендель осудила Зеленского после требования Мадьяра по трубопроводу «Дружба»
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что украинский лидер выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель осудила Зеленского за неправильный подход к Мадьяру и подчеркнула, что украинский президент ведет рискованную дипломатию там, «где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски». По ее мнению, Украина сейчас оказалась в сложном положении.

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что страна не допустит шантажа.

    Последние новости

    «Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

    Samsung признала главную деталь своих смартфонов

    Туалетная привычка бойфренда вызвала отвращение у его девушки

    Появились данные о клиентах крупнейшей схемы уклонения от НДС на триллион рублей

    Внешность Кристины Агилеры на красной дорожке научной премии смутила фанатов

    В России рассказали о выплатах на 9 Мая

    Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Раскрыта причина затягивания Ираном переговоров

    В Японии произошло ЧП с тремя жертвами на полигоне

    Все новости
