Баскетболистка-чемпионка из США рассказала о повлиявшем на нее этапе карьеры в России

Сью Берд: Годы в России повлияли на меня чуть ли не сильнее всего в моей карьере

Пятикратная олимпийская чемпионка и трехкратная победительница Женской национальной баскетбольной ассоциации американка Сью Берд вспомнила о том, как выступала в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если честно, эти годы повлияли на меня чуть ли не сильнее всего в моей карьере. Это разные стиль, системы, окружение и физика, которую вы не увидите нигде больше», — рассказала Берд. Она добавила, что опыт игры в России помог ей стать лучше.

Берд играла в российском чемпионате с 2004 по 2014 год. Она защищала цвета московского «Динамо», подмосковного «Спарта&К», а также УГМК из Екатеринбурга.

В составе сборной США Берд выиграла все летние Олимпийские игры с 2004 по 2020 год. Она также является четырехкратной чемпионкой мира.

