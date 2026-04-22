Экс-депутат Рады Килинкаров: ТЦК грабят украинцев, не желающих идти на фронт

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине) разворовывают деньги у населения. Особенно жестко поступают с теми, кто не хочет на фронт, заявил в комментарии Владимиру Соловьеву для Информационной службы «Вести» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Как подчеркнул экс-парламентарий, в зону особого риска попадают бизнесмены и другие люди, которые имеют какие-либо значительные сбережения. Тех, кто не имеют финансов, ждет неминуемая отправка в украинскую армию, указал он.

«Когда мы говорим, что оборот теневой, ну или оборот кэша, да, в ТЦК порядка двух миллиардов долларов в год, то надо понимать, речь идет не о банальном воровстве бюджетных средств или там очередных там траншей из Европы», — рассказал Килинкаров. По его словам, военкомы идут по домам, а система в подобных структурах налажена таким образом, что уже давно там работает целая цепочка учреждений.

«Косые, хромые, слепые, глухие — не имеет значения. Критерий оценки один — количественный», — резюмировал экс-депутат.

Ранее стало известно, что военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали информировать руководство обо всех случаях контактов с представителями ТЦК. Параллельно с этим начали приходить новости об отстранении от должностей начальников одесского областного центра комплектования, а также Пересыпского районного военкомата.