«Думская»: Военных ВСУ обязали докладывать о контактах с ТЦК

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали информировать руководство обо всех случаях контактов с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники.

Одновременно с этим отстранены от должностей начальники одесского областного ТЦК, а также Пересыпского районного военкомата. Причиной стало задержание их подчиненных по подозрению в вымогательстве.

Ранее стало известно, что сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования вымогали 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. Пострадавший заранее обратился в Службу безопасности Украины, так как сотрудники ТЦК угрожали «принять» его, несмотря на все имеющиеся документы.

Мужчина сделал вид, что согласен на передачу денег, после чего началась спецоперация спецназа СБУ со стрельбой и погоней. При задержании у сотрудников ТЦК были изъяты биты, кастеты и деньги.

