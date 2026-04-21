Раскрыты подробности операции спецназа в Одессе

Спецназ СБУ задержал сотрудников ТЦК в Одессе за вымогательство

В Одессе сотрудники Пересыпского районного территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) были задержаны спецназом Службы безопасности Украины (СБУ) за вымогательство 30 тысяч долларов у мужчины с официальной отсрочкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Думская» со ссылкой на источники.

По данным СМИ, военкомы силой затащили мужчину в автобус и угрожали ему оружием. Пострадавший заранее обратился в Службу безопасности Украины после предыдущего задержания, где ему заявили, что все равно его «примут», несмотря на все документы.

Мужчина сделал вид, что согласен на передачу денег, после чего началась спецоперация со стрельбой и погоней. При задержании у сотрудников ТЦК изъяли биты, кастеты и деньги. Также сообщается, что перед этим военкомы на двух автобусах устроили разборки на Михайловской площади.

Ранее сотрудники СБУ задержали 33-летнего безработного мужчину, подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе. Утверждалось, что он искал в интернете «легкий заработок», в результате ему поступил заказ на подрыв автомобиля.

По данным силовиков, мужчина изготовил самодельное взрывное устройство из комплектующих, купленных в хозяйственных магазинах. После этого он прикрепил к устройству телефон для дистанционного подрыва и закрепил взрывчатку под автомобилем.