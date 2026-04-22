Джиган ответил на слухи о романе с Седоковой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, опроверг слухи о романе с певицей Анной Седоковой. Его комментарий приводит Super.ru.

Музыкант подчеркнул, что не готов к новым отношениям после развода с блогершей Оксаной Самойловой. «Ни с кем не состою в отношениях. Не выдавайте желаемое за действительное», — заявил он.

До этого Седокова призналась, что разведенный Джиган звонит ей по ночам. Певица также опубликовала видео, на котором подпевает песне о любви и кладет голову на плечо рэпера. Артистка сопроводила ролик фразой «счастье любит тишину».

Джиган и Самойлова официально развелись 1 апреля. Пара состояла в отношениях с 2010 года, у бывших супругов есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.