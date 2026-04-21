11:44, 21 апреля 2026Культура

Седокова опубликовала видео с Джиганом на фоне слухов о романе

Певица Анна Седокова выложила видео с разведенным рэпером Джиганом
Ольга Коровина

Певица Анна Седокова отреагировала на слухи о романе с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, известным под псевдонимом Джиган. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Седокова выложила видео, на котором подпевает песне о любви и кладет голову на плечо музыканта. Артистка сопроводила ролик фразой «счастье любит тишину».

Ранее Седокова призналась, что Джиган звонит ей по ночам. До этого суд расторгнул брак Джигана и блогерши Оксаны Самойловой, которые состояли в отношениях с 2010 года и воспитывают четверых детей. Бывшие супруги заключили мировое соглашение.

