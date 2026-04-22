Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:41, 22 апреля 2026Экономика

Максим Фадеев переписал все свое имущество на жену и сына

Виктория Клабукова

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский певец, композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев переписал всю свою недвижимость на жену и сына. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Общая стоимость переданных активов превышает два миллиарда рублей. Активно приобретать недвижимость Фадеев стал на пике своей карьеры в начале 2000-х. К 2026 году продюсер обзавелся 47 объектами недвижимости в Москве и Подмосковье суммарной площадью 11 тысяч квадратных метров.

Во владение 57-летней Натальи Фадеевой перешли два коттеджа в элитном поселке «Резиденция Монолит» в Истре. Первый особняк занимает 1,5 тысячи квадратных метров и оценивается в 800 миллионов рублей. Он расположен на участке в 35 соток. Площадь второго дома составляет 900 квадратных метров, а участка — 40 соток. Этот коттедж стоит порядка 450 миллионов. Они выстроены в стиле классицизма, а на фризах размещены фразы на латыни «Верь в свою звезду» и «Наша сила — в руках ангелов».

Также Фадеева стала собственницей трех небольших квартир в том же подмосковном поселке. Общий метраж объектов составляет 114 «квадратов», а стоимость — 18 миллионов рублей. Кроме того, в собственность супруги артиста вошли 220-метровая квартира в ЖК бизнес-класса «Триумф-палас» в Чапаевском переулке. Небоскреб стилизован под сталинскую архитектуру и прозван «восьмой высоткой Москвы». Жилплощадь оценивается в 175 миллионов рублей. С семейством Фадеевых соседствует певица МакSим, купившая в ЖК две квартиры.

Вдобавок в том же доме продюсер переписал на жену 29 технических помещений общей площадью 663 квадратных метра. По сведениям канала, они стоят около полумиллиарда рублей. Еще девять технических помещений площадью 200 квадратных метров отошли 28-летнему сыну Фадеева Савве. Все они находятся в том же ЖК «Триумф-палас» и оцениваются в 170 миллионов рублей.

В собственности самой звезды осталось лишь 14-метровое техпомещение в Чапаевском переулке, где, вероятно, Фадеев сочиняет музыку. Стоимость объекта составляет около 11 миллионов рублей.

Ранее бывшая подопечная Фадеева, экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова продала дом в Подмосковье. Речь идет о трехэтажном коттедже с шестью спальнями, террасой и паркингом на пять машин площадью 504 «квадрата» на участке в 17 соток. Сделка была закрыта за 95 миллионов рублей. Этому предшествовала новость о долгах певицы перед налоговой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok