С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

Экс-глава Центра Хруничева Калиновский заочно приговорен к 7 годам колонии

Объявленного в международный розыск бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского заочно приговорили к семи годам тюрьмы. Решение вынес Московский суд.

Как уточняется, дело в отношении бывшего топ-менеджера было возбуждено в связи с причиненным им ущербом предприятию в размере около 400 миллионов рублей. В том числе его признали виновным в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Калиновский беспочвенно заставил заменить оборудование на «самое лучшее в мире»

Суд установил, что, будучи в должности сначала исполняющего обязанности гендиректора, а затем главы центра, фигурант на заведомо невыгодных условиях заключил договоры поставок с ООО «Сандвик», обеспечив также его победу в конкурсных процедурах. Он намеренно требовал заключить договор именно с этой фирмой, несмотря на то, что в результате стоимость закупки инструмента выросла в 3-5 раз.

Калиновский на совещании сообщил, что оборудование фирмы "Сандвик" — самое лучшее в мире и что имеющееся на предприятии оборудование нужно заменить из материалов дела

По одному из договоров компания должна была поставить предприятию, входящему в структуру «Роскосмоса», тысячи позиций. Однако «экономическая и техническая необходимость в замене ранее имевшихся инструментов отсутствовала, производство продукции не увеличилось, производительность оборудования не изменилась», указано в материалах дела. Кроме того, новый инструмент вызвал волну критики от сотрудников, которые в том числе указывали на признаки фальсификации.

Андрей Калиновский занимал должность гендиректора Центра Хруничева с 2014 по 2017 годы. Его место занял Денис Денискин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Общая сумма ущерба — 393,5 миллиона рублей. Столько столичный суд взыскал с экс-гендиректора космического центра в доход государства.

Мужчина объявлен в международный розыск — по некоторым данным, он скрывается на Кипре, а на его имущество в РФ наложен арест. Изначально следователи отпустили фигуранта под подписку о невыезде, чем он воспользовался для того, чтобы сбежать из страны.

Приговор в его отношении вступил в силу в конце прошлого месяца.