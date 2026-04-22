Киев заявил о готовности открыть «новую страницу» в отношениях с Будапештом

Сибига: Киев готов открыть новую страницу в отношениях с Будапештом

Украина готова открыть новую страницу в отношениях с Венгрией. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, передает «Европейская правда».

«Мы готовы продолжать взаимовыгодное конструктивное сотрудничество ради обоих народов, ради общего европейского будущего. Это наш сигнал. И такой сигнал мы передали венграм», — заявил Сибига.

По его словам, у него уже прошел контакт с будущей главой МИД Венгрии Анитой Орбан.

Ранее будущий премьер Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны намерено и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой.