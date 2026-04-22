10:49, 22 апреля 2026

Китайцы бросились скупать земли под Москвой

Риелтор Шурыгин: Китайцы заинтересовались элитным жильем в Подмосковье
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Иванов / ТАСС

Доля китайских покупателей на рынке элитного загородного жилья Подмосковья выросла за год с 0,5 до 7 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Российской гильдии риелторов (РГР) Артемия Шурыгина.

Китайские покупатели предпочитают дома за 350-400 миллионов рублей на Новорижском шоссе и в выборе дома учитывают принципы фэншуй. В основном покупателями являются бизнесмены, прочно обосновавшиеся в России. Риелтор объяснил, что многие обосновавшиеся в России китайские бизнесмены нарастили свое благосостояние и считают покупку загородного жилья маркером успеха.

Покупатели предпочитают современную европейскую архитектуру с четкими линиями, однако уделяют внимание ориентации дома по принципам фэн шуй. Кроме того, китайцы составляют заметную долю и на московском рынке городских квартир, занимая до 8-10 процентов сделок с участием всех иностранцев, добавил ведущий эксперт по недвижимости компании «Этажи» Иван Золотарев.

Покупатели постарше предпочитают квартиры бизнес- и премиум-сегментов за 30-80 миллионов рублей в районе Хорошево-Мневники или «Москва-Сити», а студенты ориентируются на более дешевые варианты вблизи вузов, например в районе Шаболовки или метро «Университет». Китайцы также уделяют внимание цифрам: так, «8» в адресе считается благоприятной, «4» — нежелательной. Для покупателей жилья важно наличие рядом китайских ресторанов и продуктовых магазинов, соседство с другими представителями диаспоры и доступность международных или двуязычных школ.

Ранее стало известно, что богатые китайцы стали активно скупать элитное жилье в столице Зимбабве Хараре. Спрос на дома стоимостью от 500 тысяч до двух миллионов долларов в престижных районах города, таких как Хайлендс и Борроудейл-Брук, вырос настолько, что агентства вынуждены искать сотрудников со знанием китайского языка.

