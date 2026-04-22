Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:42, 22 апреля 2026Бывший СССР

Массовое исчезновение наемников ВСУ шокировало их родственников

РИАН: 150 семей пропавших колумбийцев начали разыскивать их на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Как минимум 150 семей из Колумбии пытаются найти на Украине своих пропавших родственников, которые отправились воевать туда в качестве наемников в составе ВСУ. Подробности журналистам РИА Новости рассказал анонимный источник.

По данным собеседника, с августа 2025 года до текущего момента порядка 150 семей не могу выйти на связь со своими близкими. При этом некоторые семьи стали искать сразу нескольких родственников, исчезнувших на Украине.

Как подчеркнул источник, если о пропавших ничего не известно, то, по всей видимости, их уже нет в живых.

Ранее появилась информация о том, что группа иностранных наемников ВСУ подняла мятеж после неудачной контратаки у села Песчаное Харьковской области. На данном участке личный состав украинских войск истощен до предела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok