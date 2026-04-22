РИАН: 150 семей пропавших колумбийцев начали разыскивать их на Украине

Как минимум 150 семей из Колумбии пытаются найти на Украине своих пропавших родственников, которые отправились воевать туда в качестве наемников в составе ВСУ. Подробности журналистам РИА Новости рассказал анонимный источник.

По данным собеседника, с августа 2025 года до текущего момента порядка 150 семей не могу выйти на связь со своими близкими. При этом некоторые семьи стали искать сразу нескольких родственников, исчезнувших на Украине.

Как подчеркнул источник, если о пропавших ничего не известно, то, по всей видимости, их уже нет в живых.

Ранее появилась информация о том, что группа иностранных наемников ВСУ подняла мятеж после неудачной контратаки у села Песчаное Харьковской области. На данном участке личный состав украинских войск истощен до предела.