Появились подробности о новорожденной с множественными ранениями в российском городе

14:03, 22 апреля 2026

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи разыскивают мать новорожденной девочки со множественными колото-резаными ранами, обнаруженной без признаков жизни на площадке у мусорных контейнеров в Серпухове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Тело нашли местные жители вечером 21 апреля рядом с домами на улице Ленина в поселке Большевик. Ребенок родился недоношенным, отмечает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 («Убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. Личность женщины выясняется, проводятся допросы, добавили «Ленте.ру» в подмосковном управлении Следственного комитета (СК) России.

Для поиска подозреваемой будут использованы записи камер системы «Безопасный регион», сообщил глава округа Алексей Шимко.

«Произошла трагедия, о которой очень тяжело говорить. Помните, если вам тяжело — всегда можно обратиться за помощью к специалистам. На базе Серпуховской больницы работает Центр здоровья в поликлиническом отделении № 2, где можно получить консультацию и найти поддержку», — написал он.

