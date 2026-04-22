Раскрыты подробности удара по награжденным Зеленским офицерам

Shot: При ударе по штабу ВСУ ликвидированы 10 награжденных Зеленским офицеров

При ударе по 21-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшейся в Курскую область в 2024 году, были уничтожены 10 офицеров, награжденных президентом Владимиром Зеленским. Подробности удара раскрывает Shot в Telegram-канале.

Как утверждается в публикации, российские военнослужащие с помощью дронов смогли отследить перемещения командиров и офицеров бригады, организовавшей командный пункт в лесу возле населенного пункта Малая Рыбица в Сумской области.

«В момент, когда ВСУшники проводили ротацию, ВС РФ нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту», — отмечает Shot.

Ранее сообщалось, что штаб был замаскирован в небольшом лесном массиве примерно в километре от села. Неподалеку проходила автотрасса, от нее к штабу шла лесная дорога. Регулярное движение пикапов не осталось незамеченным.