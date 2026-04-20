Су-34 сровнял с землей замаскированный штаб с офицерами ВСУ под Сумами

Российский бомбардировщик Су-34 нанес четыре удара полутонными фугасными авиабомбами по командному пункту 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Малая Рыбица в Сумской области. Кадры удара публикует Telegram-канал «Северный ветер».

Штаб был замаскирован в небольшом лесном массиве примерно в километре от села. Неподалеку проходит автотрасса, от нее к штабу шла лесная дорога. Регулярное движение пикапов не осталось незамеченным: разведка взяла лес под пристальное наблюдение и выяснила, что в нем скрывается.

Судя по огненным облакам, запечатленным на видео сразу после удара, были использованы объемно-детонирующие боеприпасы, которые оптимально подходят для поражения незащищенной цели на пересеченной местности.

