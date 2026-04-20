В США раскрыли наиболее грозное оружие России против ключевых целей НАТО

MWM: «Искандер-К» стал огромной угрозой для ключевых целей НАТО

Российский ракетный комплекс большей дальности «Искандер-К» угрожает важным объектам НАТО благодаря своим характеристикам и истощению западных оборонительных систем. К такому выводу приходит американский военный журнал Military Watch Magazine.

«Ожидается, что угроза, которую представляет собой система "Искандер-К" для обороны стран-членов НАТО, будет только расти и станет особенно серьезной из-за способности системы служить платформой для доставки тактических ядерных снарядов», — говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что продолжающийся украинский конфликт истощил противовоздушную оборону стран-членов НАТО, поскольку вся она в огромных масштабах была передана Киеву. Не меньше на обороноспособности Запада сказался иранский конфликт.

Радиус действия «Искандер-К» составляет от 1500 до 2000 километров — цели могут быть поражены на значительной части территории Европы при запуске с территории России. А погрешность системы составляет всего 5-10 метров, что дает возможность наносить высокоточные удары по стратегически значимым неподвижным объектам.

Ранее издание «РБК-Украина» назвало Нарву, Даугавпилс и Игналину наиболее уязвимыми точками стран Прибалтики на границе с Россией.