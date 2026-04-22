Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:04, 22 апреля 2026

Расторгуев раскрыл отношение к молодым поклонникам «Любэ»

Николай Расторгуев: Внимание молодых фанатов группы «Любэ» греет душу
Ольга Коровина

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Расторгуев заявил, что внимание со стороны молодых поклонников группы «Любэ» греет ему душу. Комментарий музыканта приводит «Пятый канал».

Певец сообщил, что молодежь называет его «дядя Коля», к чему он относится «нормально». Расторгуев подчеркнул, что юные поклонники годятся ему в сыновья, и он рад их вниманию. По его словам, молодые люди часто подходят, чтобы поблагодарить и пожать руку.

«Я прекрасно понимаю их состояние. Я тоже был молодым, и у меня тоже были люди-кумиры, к которым я вот так относился, с неким пиететом», — добавил артист.

Ранее Расторгуев признался, что не планирует подавать на американскую певицу Бейонсе в суд из-за сходства композиции Be Alive с песней его коллектива «Ты неси меня, река». Он отметил, что смысл двух композиций отличается, а значит, о плагиате говорить нельзя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok