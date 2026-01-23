Расторгуев оценил возможность суда с уличенной в плагиате песни «Любэ» Бейонсе

Лидер группы «Любэ» Расторгуев: Подавать в суд на певицу Бейонсе — глупость

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев увидел сходство композиции Бейонсе Be Alive с песней его коллектива «Ты неси меня, река», но признался, что не планирует подавать на американскую певицу в суд. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Вы знаете, я слышал эту композицию. Да, сходство есть, особенно во вступлении. Но я утверждать не могу, что певица прямо-таки украла и всецело сплагиатила», — высказался Расторгуев.

Артист предположил, что авторам Be Alive могла понравиться мелодия его песни «Ты неси меня, река» и поэтому они ее позаимствовали. Он отметил, что, несмотря на это, смысл у двух композиций иной, а значит, о плагиате говорить нельзя.

«Бегать теперь и выяснять, почему и зачем, да еще и в суд подавать — это большая глупость», — добавил фронтмен «Любэ».

Ранее Расторгуев назвал глупостью восьмичасовые роды под песню «Любэ» «Прорвемся», которые перенесла женщина в Тюмени. При этом ответственность за такое музыкальное сопровождение лежала на администрации роддома.