Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

Николай Расторгуев назвал глупостью решение россиянки рожать под песню «Любэ»

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев отреагировал на новость, появившуюся в социальных сетях, о том, что в Тюмени женщина рожала под его хит «Прорвемся». Его слова передает портал «Абзац».

На концерте, посвященном Всероссийскому дню отца, Расторгуев прокомментировал этот случай.

«Ну и глупость! Но, раз уж подошла моя песня ей для родов, то ладно. Можно сказать, что доброе дело сделали», — заявил Николай.

Накануне в сети появились посты о том, как в тюменском роддоме женщина восемь часов рожала под песню «Прорвемся». Такой плейлист был составлен администрацией учреждения.

