Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:38, 22 августа 2025Культура

Продюсер назвал последствия ухода Расторгуева и Shaman из оперы «Князь Владимир»

Матвиенко: Опере «Князь Владимир» удалось восполнить потери Расторгуева и Shaman
Андрей Шеньшаков
Ярослав Дронов, Николай Расторгуев

Ярослав Дронов, Николай Расторгуев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист России, композитор Игорь Матвиенко рассказал о том, как удалось восполнить уход артистов Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева из этнооперы «Князь Владимир». Его слова приводит «Пятый канал».

Матвиенко ответил, что замена Shaman, который играл князя, и Расторгуева-старшего, исполнявшего роль воеводы Федора, не сказалась на качестве спектакля.

«Опера идет в разных театрах, с разными исполнителями, с разными участниками. Просто не будет двух человек», — заявил продюсер.

Известно, что Дронова заменил певец и танцор балета Даниил Благов, а роль, которую исполнял Расторгуев, досталась его сыну Павлу.

Ранее стало известно, что лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева в этноопере «Князь Владимир» заменит его сын Павел. Первыми впечатлениями от работы Расторгуева-младшего на сцене поделилось издание RT.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Москвичам пообещали теплые выходные

    Подрыв автомобиля в Донецке попал на видео

    Российский подросток бил сверстника по голове со словами «он еще не упал» и попал на видео

    Банк России повысил официальный курс доллара

    Комфортность проживания в российских новостройках оценили

    Стали известны детали суда над задержанным по делу о «Северных потоках» украинцем

    Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

    Трамп сделал заявление об обысках ФБР в доме своего бывшего советника

    Врач рассказала о разрушающих печень не меньше алкоголя продуктах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости