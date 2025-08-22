Продюсер назвал последствия ухода Расторгуева и Shaman из оперы «Князь Владимир»

Матвиенко: Опере «Князь Владимир» удалось восполнить потери Расторгуева и Shaman

Народный артист России, композитор Игорь Матвиенко рассказал о том, как удалось восполнить уход артистов Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева из этнооперы «Князь Владимир». Его слова приводит «Пятый канал».

Матвиенко ответил, что замена Shaman, который играл князя, и Расторгуева-старшего, исполнявшего роль воеводы Федора, не сказалась на качестве спектакля.

«Опера идет в разных театрах, с разными исполнителями, с разными участниками. Просто не будет двух человек», — заявил продюсер.

Известно, что Дронова заменил певец и танцор балета Даниил Благов, а роль, которую исполнял Расторгуев, досталась его сыну Павлу.

Ранее стало известно, что лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева в этноопере «Князь Владимир» заменит его сын Павел. Первыми впечатлениями от работы Расторгуева-младшего на сцене поделилось издание RT.