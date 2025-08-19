Сын Николая Расторгуева заменит отца на сцене

Сын Николая Расторгуева Павел заменит отца на сцене в этноопере «Князь Владимир»

Лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева в этноопере «Князь Владимир» заменит его сын Павел. Первыми впечатлениями от работы Расторгуева-младшего на сцене делится RT.

Как сообщает источник, сейчас Павел Николаевич постепенно включается в процесс. Композитор и автор «Князя Владимира» Игорь Матвиенко отметил, что идея привлечь его к репетициям принадлежала самому Расторгуеву. Он был впечатлен вокальными способностями сына и заметил, что сходство с отцом идет на пользу. Также Матвиенко рассказал, что масштабные репетиции в новом составе начнутся уже осенью.

«Когда я впервые услышал запись Павла, у меня был культурологический шок. Мне дали послушать случайно — но я был уверен, что это Николай, абсолютная копия», — признался композитор.

Сам Николай Расторгуев комментирует ситуацию с иронией: «Это мой старший сын, почему-то все увидели сходство только сейчас. Многие писали, что это искусственный интеллект», — заявил солист «Любэ».

