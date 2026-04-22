Разгром техники ВСУ в трех населенных пунктах сняли на видео

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают активное уничтожение живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры разгрома опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Боевая работа ведется в районах городов Красноармейск, Димитров, а также на территории Днепропетровской области.

В опубликованных видео зафиксированы фрагменты ликвидации боевиков ВСУ, их артиллерийских систем, бронированной и автомобильной техники, опорных пунктов, тяжелых дронов-бомбардировщиков и средств связи.

Ранее российские военные поразили несколько пунктов временной дислокации (ПВД) украинских подразделений. В Константиновке ликвидирован ПВД 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью ФАБ-1500. Также в Херсоне атаке ФАБ-500 подвергся ПВД 34-й бригады управления ВСУ.