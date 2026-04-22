Февраль и март назвали самыми выгодными месяцами для путешествий в Африку

На фоне новостей о возможном запуске прямых рейсов в Уганду и отмене виз россиянам назвали самые выгодные месяцы для путешествий в Африку. Результатами исследования сервиса билетных лазеек «Купибилет» поделился портал Life.ru.

В источнике говорится, что дешевле всего перелеты на Черный континент будут стоить в феврале (25,6 тысячи рублей), марте (22,8 тысячи рублей) и августе (29,7 тысячи рублей). Между тем осенью цены резко вырастут: в сентябре — до 51,5 тысячи рублей, а в октябре — до 55,4 тысячи рублей. В течение года стоимость авиабилетов колеблется от 22 до 55 тысяч рублей.

В пресс-службе сервиса подчеркнули, что Африка остается одним из самых быстрорастущих и при этом недооцененных направлений у российских туристов. По мнению экспертов, при улучшении транспортного сообщения и упрощении въезда интерес соотечественников к поездкам может заметно вырасти.

Ранее стало известно о завершении согласования безвиза с Замбией. Кроме того, Россия обсуждает с этой африканской страной открытие прямого авиасообщения.