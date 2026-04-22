Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

13:30, 22 апреля 2026Спорт

Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 3 миллиона рублей на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что встреча завершится вничью. Коэффициент на это событие составлял 3,45.

Ставка клиента БК сыграла, встреча завершилась со счетом 1:1. Россиянин пополнил свой баланс более чем на 10 миллионов рублей.

Клиент букмекерской компании выиграл 3,7 миллиона рублей, поставив на поражение «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

