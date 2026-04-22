Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

Россиянин поставил на ничью в матче ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 3 миллиона рублей на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин спрогнозировал, что встреча завершится вничью. Коэффициент на это событие составлял 3,45.

Ставка клиента БК сыграла, встреча завершилась со счетом 1:1. Россиянин пополнил свой баланс более чем на 10 миллионов рублей.

