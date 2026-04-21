19:37, 21 апреля 2026Спорт

Поражение «Арсенала» принесло игроку почти четыре миллиона рублей

Россиянин выиграл 3,7 миллиона рублей, поставив на победу «Ман Сити» в матче АПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Copa / Getty Images

Клиент букмекерской компании выиграл 3,7 миллиона рублей, поставив на поражение «Арсенала» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити». Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил на победу «горожан» 2 миллиона рублей. Коэффициент на событие составил 1,87.

Ранее бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал экспресс-ставку в размере 20 тысяч долларов на четыре события в матче 33-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Экс-голкипер спрогнозировал победу «горожан», четное число голов у «Сити» и нечетное — у «Арсенала», а также то, что обеим командам удастся отличиться. Общий коэффициент составил 6,47.

Матч прошел в воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:1 одержал «Манчестер Сити».

