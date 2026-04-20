Касильяс поставил на четыре события в одном матче и выиграл почти 10 миллионов рублей

Касильяс поставил на четыре события и выиграл почти 10 миллионов рублей

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал экспресс-ставку в размере 20 тысяч долларов на четыре события в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Об этом сообщает Betonmobile.

Экс-голкипер спрогнозировал победу «горожан», четное число голов у «Сити» и нечетное — у «Арсенала», а также то, что обеим командам удастся отличиться. Общий коэффициент составил 6,47.

Все прогнозы Касильяса оказались верными. Он выиграл больше 129 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей).

Матч прошел в воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:1 одержал «Манчестер Сити».