15:04, 20 апреля 2026Спорт

Касильяс поставил на четыре события в одном матче и выиграл почти 10 миллионов рублей

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Икер Касильяс сделал экспресс-ставку в размере 20 тысяч долларов на четыре события в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Об этом сообщает Betonmobile.

Экс-голкипер спрогнозировал победу «горожан», четное число голов у «Сити» и нечетное — у «Арсенала», а также то, что обеим командам удастся отличиться. Общий коэффициент составил 6,47.

Все прогнозы Касильяса оказались верными. Он выиграл больше 129 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей).

Матч прошел в воскресенье, 19 апреля. Победу со счетом 2:1 одержал «Манчестер Сити».

    Последние новости

    Мадьяр выступил с призывом к Зеленскому

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Москвичи предпочли поездки по России на майские праздники

    Финский президент стал пугать птиц на огороде

    Трамп сделал заявление о перспективах разблокировки Ормузского пролива

    Все новости
