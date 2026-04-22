Россиянка осталась с разрезанным языком после визита к стоматологу

Жительница Нефтекамска осталась с разрезанным языком после визита к стоматологу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Россиянка отметила, что обратилась в клинику «Стомэл», чтобы восстановить пломбу. Во время процедуры у врача отскочил шлифовальный диск и задел язык. Она обработала рану и отметила, что рана несерьезная.
Пациентка почувствовала ухудшение состояния после отхода от анестезии. Она не могла говорить, есть и в целом нормально жить. В другом медицинском учреждении девушке наложили несколько швов.
Позже горожанка обратилась в суд. Клиника предложила пострадавшей компенсацию на лекарства и питание, а также сертификат на услуги. Девушка получила выплату в 70 тысяч рублей. Она заверила, что готова отстаивать свои права дальше. Сама стоматолог пояснила, что все произошло случайно. По ее версии, порез был небольшим и зажил бы сам.
Ранее сообщалось, что у жителя Москвы образовалась дыра в сердце после лечения у стоматолога.