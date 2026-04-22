Толкнувшая девочку на пути в метро россиянка ответит за преступление перед судом

В Москве пройдет суд над толкнувшей девочку на пути в метро женщиной

Прокуратура Московского метрополитена направила в суд уголовное дело для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 64-летней женщины, которая толкнула девочку на пути в метро. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Женщине вменяют покушение на убийство. Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления она не могла осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в Таганский районный суд для применения принудительных мер медицинского характера. Женщина находится под стражей.

Трагедия едва не произошла 9 ноября 2025 года на платформе станции метро «Таганская». Женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на железнодорожные пути. Ребенок выжил. Во время допроса женщина признала свою вину.