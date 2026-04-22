Россия
05:54, 22 апреля 2026Россия

Российский боец рассказал о самом эффективном средстве борьбы с дронами ВСУ

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Самым эффективным и распространенным средством борьбы с оптоволоконными дронами на фронте являются гладкоствольные ружья и карабины. Об этом рассказал РИА Новости боец группы «Аида» спецназа «Ахмат» с позывным Голливуд.

Он отметил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не берут беспилотники на оптоволокне из-за его прямой связи с пультом через оптоволокно. Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящий момент самым распространенным средством на фронте в противодействии оптоволоконным дронам остаются ружья и карабины.

Ранее командир подразделения с позывным Сталин рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» три дня отражали налет десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на их позицию. «Три дня отстреливались, укрывались, укрепляли фортификационные сооружения, использовали режим радиотишины», — отметил он. По его словам, бойцов «Ахмата» прикрывали подразделения РЭБ.

