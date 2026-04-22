Бывший СССР
22 апреля 2026, Бывший СССР

Российский сержант рассказал об отражении атаки ВСУ на ЗАЭС

Слаженная работа ВС России позволила отразить атаку ВСУ на ЗАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский сержант Сергей Терентьев рассказал, как в октябре 2022 года слаженная работа Вооруженных сил (ВС) России позволила отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Слова военнослужащего приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Корректировал артиллерию. Танки поддерживали пехоту в составе зенитного дивизиона. Слаженной работой удалось отбить нападение. В итоге наступление сорвалось, атака армии Украины захлебнулась, и все пришло в норму, так сказать», — рассказал Терентьев.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. В результате атаки никто не пострадал.

    Последние новости

    Власти США составили список «хороших» и «плохих» стран НАТО

    Абрамович подал иск к правительству Великобритании

    Названа требуемая сумма на восстановление Украины

    В Минфине США забили тревогу после потери сотен миллиардов долларов

    Мостовой назвал беспределом судейство в РПЛ

    Нардеп заявил об отсутствии массовой «бусификации» на Украине

    Стало известно о прибытии очередной авианосной группы США на Ближний Восток

    Американский профессор поразился сокрушительному удару Ирана

    Американские журналисты высказались об одном решении Трампа в отношении Ирана

    Заявление Зеленского о Донбассе вызвало переполох в азиатской стране

    Все новости
