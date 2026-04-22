Российский сержант рассказал об отражении атаки ВСУ на ЗАЭС

Российский сержант Сергей Терентьев рассказал, как в октябре 2022 года слаженная работа Вооруженных сил (ВС) России позволила отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Слова военнослужащего приводит Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Корректировал артиллерию. Танки поддерживали пехоту в составе зенитного дивизиона. Слаженной работой удалось отбить нападение. В итоге наступление сорвалось, атака армии Украины захлебнулась, и все пришло в норму, так сказать», — рассказал Терентьев.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками спортивно-оздоровительный комплекс ЗАЭС. В результате атаки никто не пострадал.