13:54, 22 апреля 2026

Шум оказался способен сподвигнуть к поеданию сладостей

Психолог Тодорова: Шум может провоцировать тягу к сладкому
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Шумные раздражающие звуки оказались способны спровоцировать у человека тягу к сладкому. Об этом в разговоре с «Известиями» заявила семейный и детский психолог Мария Тодорова.

По ее словам, такая реакция организма объяснима тем, что сладости запускают быструю выработку дофамина. Такой путь является наиболее коротким к снятию стресса от посторонних звуков.

«Дофамин играет важную роль в переживании ожидания удовольствия, облегчения и чувства удовлетворения. Поэтому на фоне неприятных ощущений мозг словно предлагает короткий путь: получить что-то приятное здесь и сейчас», — пояснила она.

Она уточнила, что такая реакция может возникнуть тогда, когда человек не может поменять окружающую среду: в общественном транспорте или на мероприятии. Подобное проявление является формой эмоционального переедания.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что один популярный продукт, который обычно употребляют на завтрак, повышает риск развития рака.

    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Завтракающих после спячки медведей в Бурятии запечатлела фотоловушка

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Раскрыты детали предполагаемого романа Кендалл Дженнер с Джейкобом Элорди

    Появились новые подробности о разрушениях в российском городе после налета дронов ВСУ

    Россиянин неделю спаивал двух маленьких мальчиков

    Все новости
