16:01, 22 апреля 2026

Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Стали известны главные причины, по которым с рынка смартфонов практически исчезли компактные модели. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS).

Журналисты медиа подчеркнули, что производители смартфонов практически перестали продавать телефоны, имеющие дисплей меньше 6 дюймов. Они сослались на инсайдера Digital Chat Station, который недавно анонимно опросил пять ведущих китайских производителей смартфонов и узнал причину, по которой почти все новые телефоны имеют большие экраны.

По мнению авторов медиа, специалист мог пообщаться с представителями Oppo, Vivo, Huawei, Honor и Xiaomi. DCS назвал главную причину, по которой маленькие смартфоны перестали выпускать — по его словам, подобные модели не устраивают пользователей. Это связано с тем, что 6-дюймового экрана недостаточно для отображения контента.

Также модели с маленьким экраном, соответственно, имеют небольшие размеры. Из-за этого внутри устройств сложно поставить большой аккумулятор и организовать хорошую систему охлаждения.

Digital Chat Station предсказал, что в будущем размеры смартфонов будут только расти. Так, к концу года некоторые производителя окончательно откажутся даже от 6,3-дюймовых аппаратов в пользу 6,4-дюймовых.

Ранее журналисты издания Notebookcheck на примере нового телефона Motorola показали, как высокие цены на память начали губительно влиять на рынок смартфонов. Авторы заметили, что новый аппарат Moto G67 получил OLED-экран, однако вышел всего с 4 гигабайтами оперативной памяти.

