06:30, 21 апреля 2026

Деградацию смартфонов объяснили

Notebookcheck: Дешевые смартфоны начали деградировать из-за цен на память
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Журналисты издания Notebookcheck на примере нового телефона Motorola показали, как высокие цены на память начали губительно влиять на рынок смартфонов. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала заявили, что из-за резкого роста цен на оперативную память и накопители производители вынуждены ухудшать характеристики смартфонов. Причем больше всего пострадали дешевые устройства, так как на их выпуске компании и так сильно экономят. В качестве примера деградации авторы привели Motorola Moto G67.

Новый смартфон Motorola получил качественный и яркий 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей. При этом аппарат стоит в Европе всего 200 евро, или около 18 тысяч рублей. Также специалисты отметили, что у аппарата аккуратно собранный корпус. Однако при этом девайс, вышедший в начале 2026 года, имеет всего 4 гигабайта оперативной памяти.

По мнению специалистов Notebookcheck, недостаток памяти приводит к заметным ограничениям при многозадачности и использовании ресурсоемких приложений. Смартфон не может быстро переключаться между приложениями, так как ему приходится закрывать их. В заключение авторы отметили, что предшественник Moto G67 поставлялся с 6, 8 и даже 12 гигабайтами оперативной памяти.
Ранее журналисты издания TechRadar перечислили лучшие недорогие смартфоны. В список попали CMF Phone 2 Pro, iPhone 17e, Samsung Galaxy A56 и другие устройства.

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
