13:19, 22 апреля 2026

Спасение беременной косули из ледяного плена Байкала показали на видео

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Спасатели вызволили из ледяного плена Байкала беременную косулю. Спасение животного показали на видео, ролик опубликовало ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» во «Вконтакте».

По информации учреждения, млекопитающее не могло самостоятельно выбраться на берег из-за прибрежного колотого льда. Это увидели пассажиры парома. Они сразу же сообщили о произошедшем оказавшемуся неподалеку руководителю Байкальского участкового лесничества.

Вместе с государственным инспектором и его коллегами на место прибыли сотрудники Центра профилактики ландшафтных пожаров, которые проводили объезд территории. Достать косулю из воды получилось только с третьей попытки. Капитан ледокола «Минин» приблизился к животному, двигаясь вперед кормой судна. С помощью веревки млекопитающее подняли на борт.

На берегу косулю осмотрели. Не обнаружив переломов или других травм, ее доставили на УАЗе за границу поселка Байкал в Прибайкальском национальном парке и отпустили.

«Причина, по которой косуля оказалась в воде, так и осталась неизвестной. Но вся история ее спасения доказала: среди десятков самых разных людей на берегу, ставших свидетелями "ледяного заплыва", не оказалось равнодушных! За жизнь дикого животного, попавшего в беду, по мере сил и возможностей боролись и переживали все», — резюмировали сотрудники «Заповедного Прибайкалья».

    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    Трампа уличили в противоречащих реальности заявлениях

    Юрист оценил шансы историка-расчленителя Соколова на УДО

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Все новости
