Спасение беременной косули из ледяного плена Байкала показали на видео

Беременную косулю вытащили из ледяного Байкала, ее спасение попало на видео

Спасатели вызволили из ледяного плена Байкала беременную косулю. Спасение животного показали на видео, ролик опубликовало ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» во «Вконтакте».

По информации учреждения, млекопитающее не могло самостоятельно выбраться на берег из-за прибрежного колотого льда. Это увидели пассажиры парома. Они сразу же сообщили о произошедшем оказавшемуся неподалеку руководителю Байкальского участкового лесничества.

Вместе с государственным инспектором и его коллегами на место прибыли сотрудники Центра профилактики ландшафтных пожаров, которые проводили объезд территории. Достать косулю из воды получилось только с третьей попытки. Капитан ледокола «Минин» приблизился к животному, двигаясь вперед кормой судна. С помощью веревки млекопитающее подняли на борт.

На берегу косулю осмотрели. Не обнаружив переломов или других травм, ее доставили на УАЗе за границу поселка Байкал в Прибайкальском национальном парке и отпустили.

«Причина, по которой косуля оказалась в воде, так и осталась неизвестной. Но вся история ее спасения доказала: среди десятков самых разных людей на берегу, ставших свидетелями "ледяного заплыва", не оказалось равнодушных! За жизнь дикого животного, попавшего в беду, по мере сил и возможностей боролись и переживали все», — резюмировали сотрудники «Заповедного Прибайкалья».