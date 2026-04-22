Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 22 апреля 2026Мир

Стало известно о прибытии очередной авианосной группы США на Ближний Восток

Ynet: Трамп направил третью авианосную группу на Ближний Восток
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: US Air Force / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новый удар: в течение трех-пяти дней в регион Ближнего Востока прибудет третья авианосная ударная группа. Об этом сообщает издание Ynet.

Речь идет об авианосце USS George H.W. Bush, на борту которого находятся 90 самолетов и более шести тысяч военнослужащих.

Отмечается, что сроки прибытия авианосца примерно совпадают с заявленной США продолжительностью продления режима прекращения огня. По мнению обозревателей, таким образом Вашингтон пытается выиграть время для размещения дополнительных сил, прежде чем принять решение о возможном возобновлении войны с Ираном.

Ранее агентство Bloomberg написало, что проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok