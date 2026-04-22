Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 22 апреля 2026Мир

На Западе признали провал американской блокады Ирана

Bloomberg: Проход судов Ирана демонстрирует провал усилий Трампа
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Выход загруженных танкеров демонстрирует ограниченность усилий США по перекрытию экспорта нефти из Тегерана — которые президент Дональд Трамп назвал "огромным успехом"», — пишет агентство

Издание отмечает, что, несмотря на экономический кризис и боевые действия, политический режим в Иране «демонстрирует устойчивость».

Ранее стало известно, что иранский сверхбольшой танкер прошел морскую блокаду США через Ормузский пролив.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

    В Петербурге иномарка сбила человека, снесла ограждение, рухнула в канал и попала на видео

    Стало известно место перевода бывшего мужа Лерчек из СИЗО «Капотня»

    Киркоров наелся черной икры и едва узнал себя

    В Европе высказались о запрете поставок российского газа на фоне энергокризиса

    Девушка отнеслась легкомысленно к язвам во рту и лишилась половины языка

    Названы главные претенденты на возвращение среди ушедших из России автобрендов

    Военный высказался о месте запуска атаковавших Сызрань дронов ВСУ

    Россиянин поставил на матч ЦСКА и выиграл более 10 миллионов рублей

    Анна Седокова отреагировала на критику внешности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok