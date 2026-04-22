На Западе признали провал американской блокады Ирана

Проход иранских торговых судов через Ормузский пролив демонстрирует провал всех усилий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Выход загруженных танкеров демонстрирует ограниченность усилий США по перекрытию экспорта нефти из Тегерана — которые президент Дональд Трамп назвал "огромным успехом"», — пишет агентство

Издание отмечает, что, несмотря на экономический кризис и боевые действия, политический режим в Иране «демонстрирует устойчивость».

Ранее стало известно, что иранский сверхбольшой танкер прошел морскую блокаду США через Ормузский пролив.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.